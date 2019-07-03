Погибшие в Баренцевом море подводники жили в Петербурге и Ленинградской области

14 моряков – подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в акватории Балтийского моря были жителями Петербурга и Ленинградской области. Об этом заявил председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, сообщает «Интерфакс».

Один из погибших — житель города Сосновый Бор Ленинградской области. Губернатор области Александр Дрозденко пообещал помощь родственникам . «Администрация окажет всю необходимую помощь семье капитана I ранга кавалера Орденов Мужества и ордена "За военные заслуги" жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского»,— написал он в Инстаграм.

Добавим, что авария произошла на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31. В момент чрезвычайного происшествия она находилась в акватории морского полигона Северного флота.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гидронавты погибли в объемном пожаре».