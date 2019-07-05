Компания «Герофарм» зарегистрировала аналоги монопольных в России американских препаратов

Петербургская фармкомпания «Герофарм» сообщила о регистрации двух биоаналогов инсулина лизпро: ультракороткой и средней продолжительности действия. Компания намерена запустить производство из собственных фармацевтических субстанций и уже осенью принять участие в государственных закупках.

Через льготу и госпитальный сегмент в России реализуется более 90% инсулинов, а единственным поставщиком до этого момента была американская Eli Lilly. С выводом российских аналогов, имеющих преференцию на торгах, Eli Lilly рискует потерять долю рынка объемом под 2 млрд рублей. По мнению аналитиков, уже в ближайшие два года «Герофарм» сможет занять на нем доминирующее положение.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Герофарм" уколет Eli Lilly».