В России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел

Вступил в силу приказ Минэкономики, упрощающий правила ведения нотариусом наследственных дел. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную кадастровую палату, с 5 июля расширен перечень сведений, которые могут быть предоставлены палатой нотариусу. В частности, нотариус вправе напрямую, без наследников, запросить данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, которые являются основанием регистрации вещного права наследодателя.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников»,— приводит агентство слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Ранее эта информация предоставлялась только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица.

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