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Фото: Подгорчук Александр / Коммерсантъ   |  купить фото

Трагедия в Североморске получила гриф «секретно»

Как город живет спустя три дня после трагедии

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Восстановление сгоревшей подводной лодки может занять месяц. Как пишет «Ъ» со ссылкой на специалистов, предстоит восстановить сгоревшее электрооборудование и переборки. При этом ядерный реактор удалось сохранить, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он озвучил и предварительную версию: пожар возник в аккумуляторном отсеке. Сейчас глубоководный аппарат находится в Североморске. Как город живет спустя три дня после трагедии? Об этом — Александр Рассохин.


Жители главной военно-морской базы Северного флота страны в большинстве своем немногословны и нордически сдержаны. Говорят о ситуации и настроении в городе коротко и скупо. Люди соболезнуют, но паники нет.

«Все вроде спокойно. Разговоров нет, опасений, что будет какая-то радиация, тоже нету. Тишина».

«Даже бабушки около подъезда на этот счет ничего не говорят, не обсуждают. Аналоги с “Курском” никаких не приводится».

О том, что авария на секретном глубоководном аппарате произошла из-за сбоя в батарее аккумулятора, писал Forbes еще 3 июля, подтверждали это и неофициальные источники в самом Североморске, хотя в целом здесь не принято болтать лишнего, ведь город все-таки военный и закрытый. Осторожность людей понятна, замечает местный житель Сергей: «Об этом в принципе боятся говорить. У нас в городе больше 80% — военные. И даже если кто-то что-то рассказывал, об этом никто разглагольствовать не станет: все боятся, хотят служить. Военные в свое время подписали бумаги о неразглашении секретной информации».

Ни траурных шествий, ни возложения цветов в Североморске не было. Город продолжает жить своей жизнью. Панихида прошла 4 июля в областном центре — Мурманске. Кроме того, депутаты, чиновники и ветераны пришли с гвоздиками к городскому памятнику морякам-подводникам — рубке затонувшей 19 лет назад подводной лодки «Курск». Правда, на церемонии было около полутора десятка человек, а само мероприятие заняло не более 10 мин. Трагедия не тронула местных жителей так глубоко, и понятно почему, констатирует корреспондент «Медузы» Екатерина Дранкина, которая побывала в Мурманске: «Несмотря на то, что в кинотеатрах в городе идет фильм “Курск”, аналогий не проводят, поскольку тогда события были более масштабными, а погибшие были жителям Североморска. Здесь же большинство из Санкт-Петербурга, они бывали там недолго, видимо, родственников не осталось, только трое или четверо были местными».

Тем не менее на севере Кольского полуострова сейчас находятся высшие чины военно-морского флота и специалисты главных конструкторских бюро страны. Им предстоит разобраться в причинах трагедии и восстановить субмарину, на создание которой в свое время ушло не менее $1 млрд. Пожар начался в аккумуляторном отсеке. Сбой в любом из устройств, находящихся там, мог привести к возгоранию. Другой вопрос: как сработала противопожарная система? К ней периодически возникают вопросы, сообщили «Ъ FM» на условиях анонимности технические специалисты отрасли. Один из них предположил, что трагедия может заставить Минобороны принять меры: «Основными поставщиками этого оборудования являются “Автоматика-Сервис” в Москве и завод в Гатчине. Конкретно здесь было установлено изделие “Автоматики-Сервис” — “Гамма-0.1 С”. Так что это предприятие могут исключить из списка поставщиков».

Впрочем, ждать масштабных реформ не стоит, полагают военные аналитики, тем более что и сообщать широкой общественности о просчетах и недочетах Министерство обороны вряд ли станет.

Все 14 погибших на глубоководном аппарате — офицеры, капитаны первого, второго и третьего рангов, капитан-лейтенант, а также подполковник медицинской службы, двое из них — Герои России. Все погибшие по поручению Владимира Путина будут представлены к государственным наградам.

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