Владимир Путин поработал над российским имиджем в Италии

Владимир Путин посетил Италию, где сначала встретился с папой римским Франциском, а затем провел рабочие встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Там обсуждались двусторонние отношения, проблемы в Венесуэле, на Ближнем Востоке и Украине. В частности, по мнению Путина, слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с «сепаратистами» не вяжутся с его предвыборными обещаниями. Но выводы стоит делать уже после парламентских выборов в стране, добавил Путин. Вообще в Италии российского президента встретили тепло, а премьер Италии Джузеппе Конте сказал, что каждый раз расстраивается, когда ЕС продлевает санкции против России. О деталях визита — Владислав Викторов.

Море и 35-градусная жара — практически римские каникулы. Но вряд ли Владимиру Путину удалось войти по вкус. Из своего самолета он сразу направился к автомобилю Aurus, который специально для него пригнали в итальянскую столицу. Первая остановка — дворец папы римского в Ватикане, где российский президент лично встречался с понтификом. Он прибыл туда с опозданием в 30 минут, даже несмотря на то, что специально для кортежа дороги освободили от машин. Площадь Святого Петра напротив дворца также была непривычно пуста, рассказала местный гид Елена: «Площадь Ватикана была перекрыта весь день, но собор Святого Петра работал, и люди туда спокойно проходили. Путин заезжал с другой стороны».

Беседа президента с папой римским Франциском длилась час — это их третья встреча. Традиционно они обменялись подарками: понтифик вручил президенту гравюру XVIII века с видом на площадь Святого Петра, чтобы он «не забывал Рим», а Путин — икону с апостолами Петром и Павлом и DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни Микеланджело. Но в Москву папу римского он не позвал, хотя это было одной из главных интриг.

Затем Путин отправился в Рим, где его ждал президент Италии Серджо Маттарелла и горожане, рассказала «Ъ FM» местная жительница Ольга: «Как обычно бывает во время приезда различных делегаций, центр был перекрыт, кортеж сопровождали мотоциклы. Многие наши граждане встречали Путина с флагами, также были местные жители и туристы. Все с любопытством приходили посмотреть».

Передвигаться на Aurus по старым улицам Рима оказалось непросто: машина с трудом проехала в узкие ворота Квиринальского дворца, где президента торжественно встречал оркестр. Но остановка была недолгой — впереди еще была встреча с премьер-министром Джузеппе Конте, а потом и итоговая пресс-конференция. Журналисты так ее ждали, что даже дошло до драки. Все из-за того, что сотрудников RT пустили в зал раньше итальянских корреспондентов, в результате чего их пришлось разнимать.

Но все закончилось мирно, и на пресс-конференцию попали все. Там Владимир Путин и премьер-министр Джузеппе Конте говорили, как близки обе страны, а отношения между ними называли исключительно дружескими. Затем они раскрыли некоторые детали переговоров, которые касались проблем на Украине, Ближнем Востоке и в Венесуэле. Но каких-то особенно важных заявлений не прозвучало. Поездка Путина в Италию скорее имиджевая, объясняет это завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко: «Президент усиливает позитивный настрой, который сформировался на встрече G20 в Осаке, где Россия действительно очень успешно выступила и получила одобрительные авансы со стороны других игроков. На двустороннем уровне нам лучше удается наладить прагматичные отношения, чем на уровне Европейского союза».

В итоге переговорами все остались довольны. Папа римский Франциск назвал встречу с Владимиром Путиным «сердечной», а премьер Джузеппе Конте охарактеризовал ее как деловую и конструктивную. После пресс-конференции он проводил Путина до машины. Они направились на деловой ужин, где российского лидера угощали небольшими рыбками, раками на подушке из зеленых яблок и персика и легким десертом из земляники с ванильным мороженым.

В аэропорту Рима Владимир Путин ненадолго встретился со своим давним другом — бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.