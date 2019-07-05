Продать малый бизнес становится сложнее

Все больше россиян готовы продать свой бизнес. Число таких объявлений резко выросло с апреля по июнь на 27%, выяснили аналитики сервиса Avito. Причем бизнес под ключ успел подешеветь на 8%. В Москве готовое дело можно выкупить в среднем за 4 млн руб. Почему от предприятий избавляются? Какие компании имеет смысл покупать с дисконтом? Разбирался Иван Якунин.
Несмотря на все усилия властей, малый бизнес нельзя назвать привлекательным для инвесторов. Высокие ставки по кредитам, рост налоговой нагрузки, многочисленные проверки и экономическая ситуация в стране не добавляет оптимизма. Лишних денег у людей нет. Так что все больше предпринимателей решают расстаться со своим делом. Так, Василий из Московской области жалуется на недостаток рабочих, чем и объясняет продажу фермерского хозяйства. Цена бизнеса — 7 млн, но заинтересовавшихся немного, сетует он: «Нет толковых ребят, которые хотят работать. Хотя в бизнес вложено очень много, кроме того, отдается арендная техника. Но желающих купить бизнес тоже нет».
В сельском хозяйстве и производстве компании дешевеют редко, соглашаются аналитики Avito. По данным сервиса, сильнее всего цена падает на интернет-магазины — за год почти на 40%. Создать их нетрудно и недорого, а вот получить прибыль сложно. Конкуренция в последнее время слишком высокая. То же самое касается кафе, которые, кстати, подешевели на 11%, и салонов красоты, но спрос на них не спадает. Лидия продает кофейню в московском бизнес-центре. Поток предложений, по ее словам, не иссякает, но на сделку пока никто не решился: «Обращаются часто — два-три звонка в неделю, 20% готовы посмотреть, у многих уже есть конкретные намерения. Если долго не будет желающих, мы, наверное, готовы будем снизить цену, но не на очень много, максимум на 10%».
На фоне падения цены предприятий «под ключ» число желающих купить их немного выросло. Спрос в среднем увеличился на 6%. Но как выбрать прибыльный малый бизнес? Сейчас стоит обратить внимание на компании, которые занимаются в основном производством, отметил инвестиционный директор площадки StartTrack Сергей Четвериков: «В любой сфере все зависит от локации, команды, опыта, наличия клиентской базы. Что-то продается достаточно хорошо.
Сюда выходит сфера торговли, поставок материалов, сырья по контрактам, легкой промышленности».
Но стоит учитывать, что «смертность» бизнеса в России высокая. Каждый день исчезает 1 тыс. компаний, подсчитала недавно аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза». За прошлый год в стране закрылось в два раза больше фирм, чем открылось. Выходит, путь предпринимателя сейчас выбирают самые отчаянные.
Сообщалось, что индекс деловой активности в России впервые за три года оказался ниже критической отметки. Среди причин его падения — сокращение заказов, которое потянуло вниз число рабочих мест. К тому же, сказалась низкая активность самих предпринимателей, в частности, в сфере услуг.
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