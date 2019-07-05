Продать малый бизнес становится сложнее

Все больше россиян готовы продать свой бизнес. Число таких объявлений резко выросло с апреля по июнь на 27%, выяснили аналитики сервиса Avito. Причем бизнес под ключ успел подешеветь на 8%. В Москве готовое дело можно выкупить в среднем за 4 млн руб. Почему от предприятий избавляются? Какие компании имеет смысл покупать с дисконтом? Разбирался Иван Якунин.

Несмотря на все усилия властей, малый бизнес нельзя назвать привлекательным для инвесторов. Высокие ставки по кредитам, рост налоговой нагрузки, многочисленные проверки и экономическая ситуация в стране не добавляет оптимизма. Лишних денег у людей нет. Так что все больше предпринимателей решают расстаться со своим делом. Так, Василий из Московской области жалуется на недостаток рабочих, чем и объясняет продажу фермерского хозяйства. Цена бизнеса — 7 млн, но заинтересовавшихся немного, сетует он: «Нет толковых ребят, которые хотят работать. Хотя в бизнес вложено очень много, кроме того, отдается арендная техника. Но желающих купить бизнес тоже нет».

В сельском хозяйстве и производстве компании дешевеют редко, соглашаются аналитики Avito. По данным сервиса, сильнее всего цена падает на интернет-магазины — за год почти на 40%. Создать их нетрудно и недорого, а вот получить прибыль сложно. Конкуренция в последнее время слишком высокая. То же самое касается кафе, которые, кстати, подешевели на 11%, и салонов красоты, но спрос на них не спадает. Лидия продает кофейню в московском бизнес-центре. Поток предложений, по ее словам, не иссякает, но на сделку пока никто не решился: «Обращаются часто — два-три звонка в неделю, 20% готовы посмотреть, у многих уже есть конкретные намерения. Если долго не будет желающих, мы, наверное, готовы будем снизить цену, но не на очень много, максимум на 10%».

На фоне падения цены предприятий «под ключ» число желающих купить их немного выросло. Спрос в среднем увеличился на 6%. Но как выбрать прибыльный малый бизнес? Сейчас стоит обратить внимание на компании, которые занимаются в основном производством, отметил инвестиционный директор площадки StartTrack Сергей Четвериков: «В любой сфере все зависит от локации, команды, опыта, наличия клиентской базы. Что-то продается достаточно хорошо.

Бизнес, который может обеспечить быструю оборачиваемость активов, цикл, продается от месяца до трех.

Сюда выходит сфера торговли, поставок материалов, сырья по контрактам, легкой промышленности».

Но стоит учитывать, что «смертность» бизнеса в России высокая. Каждый день исчезает 1 тыс. компаний, подсчитала недавно аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза». За прошлый год в стране закрылось в два раза больше фирм, чем открылось. Выходит, путь предпринимателя сейчас выбирают самые отчаянные.

Сообщалось, что индекс деловой активности в России впервые за три года оказался ниже критической отметки. Среди причин его падения — сокращение заказов, которое потянуло вниз число рабочих мест. К тому же, сказалась низкая активность самих предпринимателей, в частности, в сфере услуг.