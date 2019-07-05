В суд по «фермерскому» делу экс-омбудсмена Алексея Севастьянова вызвали представителей РФ

Центральный районный суд Челябинска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ) при попытке получения гранта на развитие фермерского хозяйства. Ранее подсудимый ходатайствовал о замене судьи, но ему было отказано. На следующее заседание суда пригласят представителей пострадавшей от действий господина Севастьянова стороны - Российской Федерации.

Судья Ирина Шершикова отклонила ходатайство Алексея Севастьянова об отстранении ее от рассмотрения уголовного дела. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», обвиняемый аргументировал отвод судьи тем, что в 2017 году она вынесла ему обвинительный приговор по делу о неповиновении полиции, а также в феврале 2019 года дала разрешение на обыск по делу о покушении на мошенничество. «Суд не находит оснований, указывающих на то, что участие судьи в досудебном рассмотрении уголовного дела является основанием для отвода. При разбирательстве дела по существу также нет оснований полагать, что постановление по делу об административном нарушении, не связанному с уголовным делом, влияет на беспристрастность суда при рассмотрении уголовного дела», - зачитала решение госпожа Шершикова.

Алексей Севастьянов, заслушав обвинение, отметил, что не знает, как строить свою защиту, потому что при расследовании дела не была допрошена пострадавшая сторона. Напомним, потерпевшей по делу признана Российская Федерация, потому что грант, который Алексей Севастьянов пытался получить, выделялся из федерального бюджета. «Ни разу не говорили с потерпевшей стороной. Мы не знаем, какой там реальный ущерб причинен», - подчеркнул подсудимый.

В суд вызвали потерпевшую сторону, кто будет ее представлять, неизвестно. Очередное заседание по делу назначено на 16 июля. Алексей Севастьянов просил перенести его на середину сентября, потому что у него большая загруженность в связи с выборами губернатора Челябинской области, но ему было отказано.

По версии следствия, господин Севастьянов в 2017 году предоставил в региональный минсельхоз поддельные документы о наличии у него стада коров, чтобы получить грант в размере 3 млн руб. как начинающий фермер, однако средства так и не получил. По обвинению в покушении на мошенничество Алексей Севастьянов был задержан в Москве 20 февраля. Его этапировали в Челябинск, где он провел несколько суток в изоляторе временного содержания. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.