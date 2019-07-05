Минюст предложил согласовывать изменения КоАП с правительством

Минюст России предложил учитывать мнение правительства о поправках, которые вносятся в Административный кодекс (КоАП). Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Согласно документу, проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП могут быть внесены в Госдуму «только при наличии официального отзыва правительства Российской Федерации».

Как отмечается, за последние 17 лет в кодекс внесли более 4800 поправок, при этом они «зачастую не носят системного характера». Это приводит к тому, что нарушается единство правового регулирования общественных отношений, неурегулированности их некоторых ключевых сфер, что негативно влияет на защиту прав и интересов. Принятие закона поможет сделать процесс изменения Административного кодекса более упорядоченным, а также повысить эффективность реформирования законодательства.

Напомним, 10 июня правительство опубликовало новую концепцию КоАП. Действующая версия документа была признана устаревшей из-за многочисленных бессистемных изменений.

Что изменилось в новой концепции — в материале “Ъ” «Административный кодекс идет под реновацию».