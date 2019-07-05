Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала массовую гибель пчел в регионе

Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала сообщения о массовой гибели пчел в республике. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Причина гибели пчел — устанавливается. Над этим вопросом работают ветеринарные врачи. Уже сейчас многие говорят о том, что причина гибели — ядохимикаты, используемые аграриями для обработки растений. Скорее всего так и есть. Мы стали использовать больше ядохимикатов? Верно! До пяти обработок рапса за текущий сезон проведено сельскохозяйственными товаропроизводителями. Причина использования инсектицидов в таком количестве — массовое появление вредных насекомых»,— отметила госпожа Абрамова.

Напомним, что ранее главное управление ветеринарии Удмуртии зафиксировало массовую гибель пчел на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.