Массовую гибель пчел зафиксировали в четырех районах Удмуртии

На пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

«В настоящее время, с целью уточнения информации, государственной ветеринарной службой Удмуртии начато обследование пасек, на которых установлена гибель. Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний. Также проводится мониторинг лабораторий, имеющих аттестацию и аккредитацию на проведение токсикологических исследований с целью выявления в патологическом материале остатков гербицидов и пестицидов»,— говорится в сообщении управления.