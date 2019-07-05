Мэрия Екатеринбурга утвердила стоимость питания школьников

Администрация Екатеринбурга утвердила сумму, которую выделят на организацию питания учеников начальных классов и льготников (детей из многодетных, малообеспеченных семей). Постановление будет действовать в 2019/2020 учебном году. Его подписал исполняющий обязанности главы города Александр Ковальчик.

По данным мэрии, обед для учащихся 1-4-х классов будет стоить 70 руб. 35 коп. Для учеников 5-11-х классов — 81 руб. 25 коп. Для детей с ограниченными возможностями 1-4-х классов выделят 175 руб. 87 коп. в день. Для обучающийся в 5-11-х классах — 203 руб. 13 коп.

Ранее депутат екатеринбургской городской думы от «ЕР» Елена Дерягина выступила с предложением отказаться от бесплатного питания для учащихся младших классов. По ее словам, большое количество еды из столовых выбрасывается, так как дети приносят контейнеры с едой из дома. По мнению депутата, субсидию стоит оставить только для нуждающихся родителей. Предложение вызвало широкий общественный резонанс. Например, его раскритиковали в «Единой России».

Подробнее о ситуации — в материале «Комиссии по этике предложили школьное питание»