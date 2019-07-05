S&P оценило долю проблемных кредитов в России в 16,7%

Доля проблемных кредитов в России на конец 2018 года составила 16,7%, или 10,4 трлн руб. задолженности, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет рейтингового агентства S&P: «Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов?» Эта цифра была стабильно высокой последние шесть лет — 12,9–17,5%.

При этом общий размер покрытия таких кредитов резервами составляет около 60%, что аналитики считают недостаточным. В будущем, согласно прогнозу, ситуация немного улучшится, но незначительно. В 2019 году доля проблемных займов составит 16%, в 2020-м — 15,5%.

В S&P отмечают, что причина заключается в недостатках банковского надзора, низких темпах экономического роста, повышении необеспеченного кредитования, волатильности рубля и т. д.

О том, как потребительские кредиты угрожают российской экономике, в материале “Ъ FM”.