03 июля, среда
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Ижевск. Удмуртия

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Автозавод в Ижевске остановит производство из-за срыва поставок автокомпонентов

Завод «Лада Ижевск» в Удмуртии временно остановит производство на всех сборочных линиях с 3 июля. Такое решение принято группой «АвтоВАЗ» накануне, сообщает «Интерфакс».

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород). О возобновлении производства будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Помимо Ижевска, сборочные линии также будут остановлены в Тольятти.

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