Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон». Воздушная цель была обнаружена у государственной границы в районе Черного моря.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ»,— приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами.
Ранее журналист Александр Коц опубликовал в Twitter видео «от подписчика», на котором, как утверждается, запечатлен перехват «Посейдона» в 75 км от Крыма.
Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l— Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.
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