Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон». Воздушная цель была обнаружена у государственной границы в районе Черного моря.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ»,— приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами.

Ранее журналист Александр Коц опубликовал в Twitter видео «от подписчика», на котором, как утверждается, запечатлен перехват «Посейдона» в 75 км от Крыма.