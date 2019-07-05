Безнал удвоится

Эксперты банка ВТБ прогнозируют, что к 2021 году объем платежей по картам в России вырастет более чем в 2 раза — с 19,6 трлн. руб. в 2018 году до 42,1 трлн. руб. в 2021 году. Число POS-терминалов, где можно расплатиться безналом, по прогнозу вырастет на 58%.



Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого появилась соответствующая презентация ВТБ. Презентация была представлена на заседании рабочей группы при ассоциации банков «Россия», посвященной снижению стоимости эквайринга.

Прогнозы ВТБ относительно роста безналичных платежей близки к действительности, считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Сейчас темпы роста объемов безналичных платежей составляют около 20% в год, поэтому вполне вероятно, что через три года они увеличатся примерно в 2,1 раза», — объяснила эксперт.

Одна из причин роста — наращивание банками парка POS-терминалов, то есть предоставление все более широкому кругу торговых точек возможности принимать карты к оплате. По прогнозам ВТБ, за три года число терминалов вырастет на 58%, с 2,6 млн в 2018 году до 4,1 млн в 2021 году. Банк ждет и увеличения на 31% безналичного оборота в расчете на один терминал в год: если в 2018 году этот показатель составлял 7,6 млн руб., а в 2019 году ожидается на уровне 8,4 млн руб., то в 2021 году вырастет до 9,9 млн руб.

Одновременно, по прогнозам ВТБ, стоимость эквайринга вырастет. Средний размер межбанковской комиссии (платится в пользу банка — эмитента карты и является основной частью тарифа) и комиссии в адрес платежных систем, взимаемых с магазинов за расчеты картами, за три года увеличится на 0,24 п.п., до 2,9%, против 1,85% в 2018 году и 1,98% в 2019 году, оценили эксперты банка.

На удвоение безналичных расчетов в ближайшие три года также повлияют увеличение доли премиальных карт и улучшенные условия по программам лояльности, указывает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ПАО ВТБ Алексей Киричек.