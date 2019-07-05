На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

На Камчатке в ночь на 5 июля начал извергаться Ключевской вулкан. Над кромкой его кратера поднимаются вулканические бомбы на высоту до 200 м. В районе установлен высокий — «оранжевый» — код авиационной опасности, ожидается выброс пепловых шлейфов.

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.

«Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана»,— заявил ученый агентству «Кам 24».

Ключевской расположен в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 45 км от вулкана находятся поселки Ключи и Козыревск. В высоту Ключевской достигает 4750 м и считается высочайшим из действующих вулканов Евразии.

Ранее “Ъ” выяснил детали проекта туристического кластера стоимостью 39,2 млрд руб., который планируется создать на Камчатке. К 2027 году в 60 км от Петропавловска в районе трех вулканов появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагеря и геопарк. По мнению инвесторов проекта, туркластер сможет привлечь более 400 тыс. туристов в год.

Подробности — в публикации “Ъ” «Камчатку осваивают с вулканической активностью».