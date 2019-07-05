Российские военные начали учения в Черном море, где уже проводит учения НАТО

Российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где с 1 июля проводятся военно-морские учения стран НАТО. В российских учениях задействованы около 10 кораблей. На завершающем этапе они проведут стрельбы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях принимают участие большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60». Экипажи кораблей отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования, а также перестроения в сложные строи и совместные ордеры, рассказали в министерстве.

«На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов»,— добавили в военном ведомстве.

В июле в северо-западной части Черного моря началось военно-морское учение Sea Breeze («Си Бриз»). В маневрах участвуют корабли и авиационная техника 18-ти стран. В их числе: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.