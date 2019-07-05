Бюст Тутанхамона продали на аукционе почти за $6 млн

Каменный бюст фараона Тутанхамона был продан на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне за £4,74 млн ($5,97 млн), сообщается на сайте аукциона. Против проведения торгов выступали власти Египта, требовавшие вернуть бюст.

По данным пресс-службы аукционного дома, на торги был выставлена голова статуи древнеегипетского бога Амона «с чертами лица фараона Тутанхамона». Бюст сделан из коричневого кварцита и достигает 28,5 см в высоту. Кто стал его покупателем, не указывается. Согласно информации на сайте Christie's, скульптуру выкупили из коллекции немецкого аристократа Вильгельма ван Турна.

После того, как была объявлена дата торгов, МИД Египта потребовал от Christie's остановить продажу статуи. Бывший египетский министр по делам древностей Захи Хавасс убежден, что бюст был вывезен из страны после 1970 года, потому что в тот же период были украдены и другие предметы из Карнакского храма.

В аукционном доме в ответ сказали, что никогда не стали бы выставлять на аукцион объект, вызывающий законные опасения. «Объект не является и не был предметом расследования»,— говорится в заявлении Christie's, которое приводит Би-би-си.

Напомним, в 1983 году египетские власти приняли законы, запрещающие вывозить из страны исторические предметы.