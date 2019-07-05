Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы разрешить кризисную ситуацию в стране. Господин Гуайдо также сказал, что готов сотрудничать с Россией. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что для урегулирования ситуации в Венесуэле нужно руководствоваться «демократическими процедурами».

В интервью телеканалу France24 Хуан Гуайдо сказал, что необходимо оказывать дипломатическое давление на венесуэльских властей и продолжать митинги. При этом он добавил, что оппозиция «может вести переговоры с диктатором», имея ввиду президента Венесуэлы. Оппозиционер также отметил посредническую роль Норвегии в урегулировании кризиса в Венесуэле.

«Если мы сможем использовать (переговорную площадку.— “Ъ”) как способ снижения напряженности <...>, несомненно, мы ею воспользуемся»,— отметил он (цитата по ТАСС). Господин Гуйадо добавил, что венесуэльская оппозиция «готова работать с российским президентом (Владимиром Путиным.— “Ъ”) и всеми остальными президентами» для разрешения кризиса.

23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ”.