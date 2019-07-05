Теннис
Второй круг Wimbledon
Мужчины. Сэм Куэрри (США)—Андрей Рублев (Россия) 6:3, 6:2, 6:3. Кеи Нисикори (Япония, 8)—Кэмерон Норри (Великобритания) 6:4, 6:4, 6:0. Дэниел Эванс (Великобритания)—Николоз Басилашвили (Грузия, 18) 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Стив Джонсон (США)—Алекс де Минаур (Австралия, 25) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, 3:6, 6:3. Жуан Соуза (Португалия)—Марин Чилич (Хорватия, 13) 6:4, 6:4, 6:4. Роджер Федерер (Швейцария, 2)—Джей Кларк (Великобритания) 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Жо-Вильфрид Тсонга (Франция)—Ричардас Беранкис (Литва) 7:6 (7:4), 6:3, 6:3. Михаил Кукушкин (Казахстан)—Джон Иснер (США, 9) 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:1, 6:4.
Женщины. Эшли Барти (Австралия, 1)—Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 6:1, 6:3. Слоун Стивенс (США, 9)—Ван Яфань (Китай) 6:0, 6:2. Ван Цян (Китай, 15)—Тамара Зиданшек (Словения) 6:1, 6:2. Петра Квитова (Чехия, 6)—Кристина Младенович (Франция) 7:5, 6:2. Карла Суарес Наварро (Испания, 30)—Полин Пармантье (Франция) 7:6 (7:2), 7:6 7:4). Элизе Мертенс (Бельгия, 21)—Моника Никулеску (Румыния) 7:5, 6:0. Юлия Гёргес (Германия, 18)—Варвара Флинк (Россия) 6:1, 6:4. Джоанна Конта (Великобритания, 19)—Катерина Синякова (Чехия) 6:3, 6:4. Кики Бертенс (Нидерланды, 4)—Тейлор Туансенд (США) 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Лорен Дэвис (США)—Анжелик Кербер (Германия, 5) 2:6, 6:2, 6:1. Серена Уильямс (США, 11)—Кайя Ювань (Словения) 2:6, 6:2, 6:4.
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