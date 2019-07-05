Зельфира Трегулова

Родилась 13 июня 1955 года в Риге. В 1977 году окончила искусствоведческое отделение истфака МГУ, в 1981 году там же — аспирантуру. В 1984 году начала работу во Всесоюзной художественно-производственной ассоциации как координатор и куратор выставок русского искусства за рубежом.

В 1993–1994 годах проходила стажировку в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. В 1998–2000 годах работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. С 2002 года в течение 11 лет занимала пост заместителя гендиректора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля. С 14 августа 2013 года — гендиректор Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. 10 февраля 2015 года назначена директором Государственной Третьяковской галереи. Член Совета при президенте по культуре и искусству.

Курировала крупные международные выставки в ведущих музеях мира, в том числе «Амазонки авангарда»(1999–2000), «Россия!» (2005), «Социалистические реализмы» (2011), «Казимир Малевич и русский авангард» (2013–2014).