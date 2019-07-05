Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 744 080 руб.

Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «У мальчика акушерский паралич — вследствие родовой травмы нервы левого плечевого сплетения у Тенгиза были разорваны в трех местах и левая рука вообще не двигалась. Мальчику уже сделали одну операцию, но этого недостаточно. Тенгиз по-прежнему не может отвести левую руку в сторону, назад, согнуть ее в локте, захватить и удержать предмет. Лечение нужно продолжить, и как можно быстрее. Мы планируем провести ребенку ряд этапных операций, направленных на восстановление движений в локтевом суставе и плече. Надеюсь, нам удастся восстановить движения в максимальном объеме. Ведь Тенгиз растет, ему нужно развивать не только двигательные, но и бытовые навыки, полноценно социализироваться».

Стоимость операций 937 080 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 744 080 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тенгиза — Маргариты Ефремовны Зейтунян. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда