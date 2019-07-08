Как понадстроить Россию

№ 24 Многоэтажное жилое строительство приносит деньги, но не удобство

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Лютый муравейник

Оторванные от земли, зажатые дорогими платежными ведомостями ЖКХ, люди позволяют день за днем превращать себя в управляемых цирковых животных. Опасайтесь любых архитекторов, ратующих за жилые высотки,— это либо некомпетентные специалисты, либо, что скорее всего, негодяи, тесно связанные с коррумпированной властью и равнодушные к жизни людей. Оставайтесь честными сами с собой, архитекторы, пока живы, и не позволяйте себя обманывать званиями и должностями. Зло есть зло. Юрий Эхин во многом прав, жаль голос его одинок, пока города превращаются в лютый муравейник при нынешних демонах архитектуры.

Виталий Баскаков

Вижу плюс

«Лично я не вижу в высотных жилых кварталах ни одного плюса,»— говорит зампредседателя совета по жилищной политике Союза архитекторов России, архитектор Юрий Эхин. А я вижу — цена. Если удобства не волнуют покупателей (вернее, у них нет на них денег), то почему они должны волновать застройщиков? Если на месте 25-этажного дома построить 5-этажный, стоимость квартир в нем вырастет в 3–4 раза. При нынешних-то ценах на землю, стоимости подключения сетей и проч. Стоимость проектирования, крыши, лифтов не зависит от этажности. Да и фундаментов, во всяком случае, не в разы. Если будут у людей другие доходы, они и сами в человейники не поедут. Так что проблема не в застройщиках, а в общей обстановке в стране. Лучше человейники, чем фавелы. Особенно в нашем климате.

Иванов Василий

Сверху видно все?

Главный архитектор Москвы говорит, что этой моде — уплотнение городов — уже 150–200 лет и в некоторых европейских городах плотность раза в 3,5 выше, чем в условном Крылатском, при этажности в семь этажей. То есть тебя либо с боков соседи будут сжимать, как в какой-нибудь парижской квартирке, похожей на пенал, либо будешь смотреть на город с высоты 22-го этажа в московской новостройке.

Аркадий Невский

Китайское чудо

Считается, что больше всего высотных зданий в Гонконге — в 3 раза больше, чем в Нью-Йорке, и в 20 раз больше, чем в Москве. Оно и понятно: места почти нет. Но ведь и материковый Китай не отстает: строят там многоэтажки, как заведенные, причем понятия о комфортном жилье у них весьма специфические, наши однушки в сравнении с их клетушками просто раем кажутся. Хорошо, если в китайской квартире есть отдельная кухня, где помещается только раковина, два шкафчика и плита. А ванны в принципе отсутствуют, обычно у них только душ, не всегда огороженный — вода льется на пол прямо рядом с унитазом, опять же ради экономии места. А централизованной горячей воды и отопления нет вообще. У всех обогреватели, даже у более или менее обеспеченных людей. Ну его, это китайское экономическое чудо!

Виктор Р.

Все выше и выше

Средняя высотность новостроек в России — более 15 этажей! Вверх лезут. Места же мало в крупных городах наших, вот человейники и строят.

Владимир Седых

Показатель показухи

№ 24 Почему не стоит полагаться на рейтинги школ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Борьба за рейтинги

«Составление таких рейтингов, по мнению многих экспертов, абсолютно бессмысленное занятие, не отражающее реального качества обучения». Так и есть. Например, в большинстве московских школ одна сплошная показуха, борьба за рейтинги. Детей постоянно пичкают какими-то непонятными олимпиадами, у учителей куча писанины, как у врачей, а сами дети и непосредственно образовательный процесс — побоку.

Petr

Разогнать бы!

В статье написано, что после введения Всероссийских проверочных работ выяснилось: текущие оценки учеников расходятся с результатами ВПР. «Причины не выявлены, объяснения не найдены, однако Рособрнадзор уже публично называет школы, в которых такое расхождение наиболее очевидно. И делает выводы: похоже, учителя там манипулируют оценками». Задача таких проверок какая? Сэкономить. Или «оптимизировать». И «контролировать», а для контроля новую бумажку пожалте. Сначала ЕГЭ, потом ВПР. Разогнать бы половину министерства. Вот прямо всех чиновников, которые имели отношение к проверке, анализу и прочему ВПР. Но кто же откажется от теплого места? А зарплату учителям поднять. Но ведь тогда не останется на воровство и танки.

И.В.

Даешь реформу!

ЕГЭ — тот же рейтинг, отсекающий от высшего образования детей с низким уровнем дохода. Они не только не могут нанять репетиторов, но не способны оплачивать кружки. А кружок — это дополнительное образование. Нужно реформировать всю систему образования. Минобразования занимается только гособразованием, забывая о том, что общий уровень квалификации молодежи все больше зависит от дополнительного образования. Система образования сохранилась со времен СССР, поэтому не способна обеспечить потребности рынка. Она обеспечивает потребности лишь госструктур. Еще раз: нужна полноценная реформа всего образования. Но эту тему не поднимает ни власть, ни оппозиция.

wayconomy

Деградация образования

Качество образования оценивается качеством соискателей на профессиональные вакансии. И — увы! И это не сегодняшняя проблема. Деградация образования происходит с середины 1970-х. С момента ухода старой школы преподавателей. И замены ее выпускниками советской педагогической школы. Копья на эту тему ломали еще при советском строе.

Vladimir Goth

Секретное лето 41-го года

№ 24 Новые свидетельства о поведении партийной и советской элиты в первые дни войны

Фото: РИА Новости

Вечная тайна

Историк Максименков жалуется: «Нас упорно не пускают ко всем шифротелеграммам Генштаба». В истории про Энигму — устройство шифрования документов, использовавшееся вермахтом во время войны — рассказывается, что служба радиоперехвата Великобритании перехватывала и расшифровывала немецкие сообщения даже с Восточного фронта, которыми иногда делилась с союзниками. Невольно возникает вопрос: а советские шифротелеграммы какая-нибудь разведка разве не читала? Американцы только в 1950-е, изучая японские архивы, выяснили, что японцам был известен военный шифр США. После 1991 года ЦРУ признало, что прослушивались все зашифрованные переговоры по радио из автомобилей руководства, включая автомобиль Брежнева. Трудно поверить, что, по крайней мере, в начале войны немцы не читали шифротелеграммы советского Генштаба. Засекречивание документов Великой Отечественной говорит только о том, что кто-то до сих пор считает: деятельность советского руководства должна оставаться тайной для собственного народа даже спустя 70 лет.

vnbiryukov

Передовой отряд

Документы уничтожают при отступлении — это залог успешной победы. Врагу не достаются в итоге шифры, коды, информация, которая в руках врага будет страшнейшим оружием для шпионажа, подрывной деятельности, срыва обороны. Регина Каплан, видимо, со своей колокольни не поняла, что в тяжелый момент «голову» нужно сохранить и уберечь в первую очередь. Или Сталину надо было поехать в Белоруссию броситься под танк в первые дни войны? То же сделать лучшим ответственным работникам НКВД? И реакция простых граждан неудивительна — каждому хотелось спастись.

В обстановке паники правительство принимало жесткие меры, что оправданно. Но не паниковала партия — передовой отряд рабочего класса.

Коммунист

Мифы войны

Сталин жутко трусил. Он понимал, что массовые репрессии создали такую обстановку, когда у многих нет желания защищать режим. Но его спасло то, что война стала Отечественной... В ходе войны и после нее пропагандисты создали кучу мифов, в которые до сих пор многие верят. Мифы — для оправдания бездарности Сталина и всего его окружения.

wayconomy

Письма читала Наталья Радулова