«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Футбольный клуб «Краснодар» обошел московский «Спартак» со счетом 2:1 в товарищеском матче в австрийском Пёллау. Голы забили: Камболов,39; Ари, 64 — Бакаев, 63.

«Краснодар» с девятью очками стал победителем предсезонного товарищеского Кубка «Матч Премьер». Второе место занял «Ростов» (6), третье — «Спартак» (3), последнее — ЦСКА (0).

Всё! И в третьем матче Кубка Париматч Премьер победа за нами!



Выигрываем почетный трофей ?? Спасибо за поддержку! ????

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