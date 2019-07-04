«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Футбольный клуб «Краснодар» обошел московский «Спартак» со счетом 2:1 в товарищеском матче в австрийском Пёллау. Голы забили: Камболов,39; Ари, 64 — Бакаев, 63.
«Краснодар» с девятью очками стал победителем предсезонного товарищеского Кубка «Матч Премьер». Второе место занял «Ростов» (6), третье — «Спартак» (3), последнее — ЦСКА (0).
Всё! И в третьем матче Кубка Париматч Премьер победа за нами!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 июля 2019 г.
Выигрываем почетный трофей ?? Спасибо за поддержку! ????
#СпартакКраснодар #КубокПариМатчПремьер #Сборы #БыкиНаСборах pic.twitter.com/fdW6sWVLsM
просмотров: 282822
просмотров: 146392
просмотров: 111720
просмотров: 100246
просмотров: 96641