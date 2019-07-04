Путин заявил о готовности восстановить полноформатные отношения с ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию выразил надежду на полномасштабное восстановление отношений с Евросоюзом. Он также отметил усилия итальянского правительства в этом направлении.

«Мы благодарны Италии за ее позицию, которая заключается в том, что необходимо восстановить в полноформатном режиме наши отношения с Евросоюзом»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, предложил создать форум для диалога между Россией и ЕС, чтобы помочь преодолеть напряженность в отношениях. Он также сказал, что огорчается каждый раз, когда продлеваются антироссийские санкции. По словам господина Конте, нужно создать условия для климата взаимного доверия.

«Наше правительство отстаивало всегда ясную позицию и ее придерживается, она заключается в том, что санкции — это не самоцель. Мы надеемся, что удастся преодолеть сложности и восстановить отношения России с ЕС, от чего выиграли бы все, включая Италию»,— отметил премьер.

О визите Владимира Путина в Италию читайте в материале “Ъ” «Римопомазанник».