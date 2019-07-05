На Украине сотрудника оборонного завода арестовали за шпионаж в пользу России

Суд в Киеве арестовал работника украинского оборонного предприятия по подозрению в госизмене, сообщает Генпрокуратура Украины. По версии следствия, он передавал российской разведке информацию о количестве, боеготовности и принадлежности к конкретным воинским частям украинской техники, ремонтируемой на предприятии. Мужчине грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

«Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории РФ в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Мужчину задержали 3 июля при попытке попасть в Россию через украинскую границу. «Изъяты флэш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую он должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в российском городе Воронеже»,— заявили в украинском ведомстве.

На следующий день, 4 июля, мужчину арестовали. Суд определил ему сумму залога — 1,7 млн гривен.