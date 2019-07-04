«Вертолеты России» планируют запустить аэротакси в Москве и Подмосковье

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», объявил о создании вертолетного такси в Москве и Подмосковье после 2025 года, сообщает РБК. Предварительно установлено, что цена полета составит около 3 тыс. руб. с человека за 15 минут. Компания предлагает перевозки трех видов: между разными районами Москвы, из города в аэропорты и из города в область.

Платформой для аэротакси должен стать разрабатываемый легкий вертолет VRT500, который сможет перевозить до пяти пассажиров. Его сертификация запланирована на 2022 год. В холдинге отметили, что в дальнейшем услуга аэротакси будет оказываться с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» рассматривают возможность интегрировать вертолетные перевозки в приложение агрегатора. На первом этапе полеты предлагается осуществлять в Подмосковье с МКАД, а затем и от Садового кольца.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Яндекс.Такси" поймает вертолеты».