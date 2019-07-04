Британские власти подали в суд на сервис Viagogo

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании подало в суд на сервис перепродажи билетов Viagogo. Регулятор добивался от компании устранения многочисленных недочетов в течение нескольких месяцев, но его требования так и не были выполнены в полном объеме.

Регулятор выделяет несколько моментов в работе сервиса, которые нарушают закон о защите прав потребителей Великобритании. В частности, CMA не устраивает, что сайт Viagogo предоставляет пользователям ложную информацию о том, сколько билетов осталось в наличии на то или иное мероприятие, некорректно отображает информацию о наличии мест, а также не всегда отображает полный адрес организаций, продающих билеты.

Регулятор получил судебный ордер против Viagogo, предписывающий сайту устранить все недостатки, еще в ноябре 2018 года. С тех пор, как признает CMA, многие недочеты в работе были исправлены, компания даже выплатила уже £400 тыс. в виде компенсаций клиентам сайта. Однако этого, как считает регулятор, недостаточно, чтобы полностью удовлетворить требования судебного ордера.

Кирилл Сарханянц