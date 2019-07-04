Владимир Путин в четверг прибыл с официальным визитом в Италию. Президент в третий раз встретился с папой римским Франциском. На переговоры глава российского государства опоздал на полчаса. Сама встреча длилась час, как того требует протокол. Позднее в Ватикане заявили, что Владимир Путин и понтифик обсуждали межцерковные отношения, ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле. О деталях визита в Ватикан рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Италии Елена Пушкарская.

— В этом году первый раз телевидение Ватикана вело прямую трансляцию встречи. Она прошла очень торжественно. Ритуал таков, что российский сопроводительный кортеж въезжает прямо в Апостольский дворец во дворик. Там выстраивается ватиканская делегация во главе с секретарем папы. Все это очень торжественно.

Визит главы российского государства требует повышенных мер безопасности. Поэтому в этот день площадь перед собором была абсолютно пуста.

Мне пришлось покинуть мероприятие немножко раньше, чтобы успеть на пресс-конференцию. И я прошла совершенно по пустой площади, над которой летали только вертолеты.

— Что говорят итальянские эксперты, политики о поездке Владимира Путина по Апеннинам?

— У Италии и России традиционно партнерские и дружеские отношения. Италия более повернута к России, чем многие другие европейские страны. Сейчас этот поворот еще более заметен, потому что с марта прошлого года в стране правительство, которое считается крайне дружественно расположенным к России, которое хотело бы еще большего сближения с нами, в частности, снятия санкций. Чувствуется некоторое потепление, что ограничения начинают надоедать всем.

Беседовал Рамаз Чиаурели