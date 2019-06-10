Ultima представила новый суперкар RS

Ultima RS. Фото: Ultima Sports

Ultima RS. Фото: Ultima Sports

Ultima RS. Фото: Ultima Sports

Ultima RS. Фото: Ultima Sports

Новинка представляет собой глубокую модернизацию предыдущего суперкара Ultima Evolution, которая отличается новым кузовом с тщательно проработанной аэродинамикой, а также линейкой моторов Chevrolet V8 LT мощностью 480 и 650 л.с. (атмосферный вариант) и 800 и 1200 л.с. (компрессорная модификация). Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач Porsche. Топовый вариант заднеприводного купе разгоняется с места до 100 км/ч за 2,3 сек, а максимальная скорость составляет 402 км/ч.

В оснащение Ultima RS входят обогрев лобового стекла, кондиционер, мультимедийная система, отделка алькантарой и кожей, а также камера заднего вида. Предусмотрены светодиодная оптика, спортивные покрышки Michelin и тормоза AP Racing.