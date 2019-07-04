Налоговая служба требует признать банкротом «ЖК “Сердце Нижнего”»

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району подала в областной арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Жилой комплекс “Сердце Нижнего”». Сумма исковых требований составляет 722 тыс. руб., сообщается в картотеке арбитражных дел, дата рассмотрения иска еще не назначена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЖК “Сердце Нижнего”» принадлежит ООО «Международная строительная компания» (МСК), которую в марте 2019 года начали банкротить в московском арбитражном суде. Напомним, МСК с 2009 года строило жилой комплекс «Сердце Нижнего» близ Почаинского оврага, против засыпки которого активно возражали общественники, поддержанные главой Нижнего Новгорода. В 2018 году администрация Нижнего Новгорода в суде расторгла с застройщиком договор развития застроенной территории. На земельном участке был построен только один многоквартирный дом, но в эксплуатацию его не ввели до сих пор.

В марте часть дольщиков «Сердца Нижнего» признали обманутыми соинвесторами. Всего по проекту ЖК было заключено 104 договора долевого участия, 87 из них – с гражданами. Несостоявшиеся собственники квартир обвинили в срыве достройки дома главу Нижнего Новгорода Владимира Панова и вывесили на фасаде баннер с обращением к Владимиру Путину помочь им.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «“Сердце Нижнего” ждет пересадки».

Анастасия Еремина