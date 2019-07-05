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Самые близкие к народу

от
Главы регионов Коэффициент близости (%)
Коновалов Валентин (Хакасия) 73,97
Комарова Наталья (ХМАО) 27,48
Хасиков Бату (Калмыкия) 25,8
Цыбульский Александр (Ненецкий АО) 25,25
Воскресенский Станислав (Ивановская область) 23,26
Копин Роман (Чукотский АО) 21,29
Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 20,28
Кумпилов Мурат (Адыгея) 20,1
Носов Сергей (Магаданская область) 18,8
Сипягин Владимир (Владимирская область) 17,93
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