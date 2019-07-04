Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова

Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова. Тогда полицейские в своих рапортах заявили, что молодые люди участвовали в несанкционированном мероприятии, скандировали политические лозунги и были одеты в одинаковую одежду с политической символикой. Задержанные заявили суду, что оказались в месте задержаний случайно, никаких лозунгов не выкрикивали и были одеты в обычную одежду.

В итоге судья Лилия Винедиктова заявила, что «критически относится» к пояснениям полицейских, которые «могли ошибаться, учитывая многочисленность задержаний». Госпожа Винедиктова заявила, что «суд доверяет показаниям задержанных», и прекратила производство по административному делу «в связи с отсутствием состава правонарушения». Защитник молодых людей Константин Бойко, предоставленный проектом «ОВД-Инфо», назвал решение «нетрадиционным и справедливым».

В четверг «ОВД-Инфо» предоставило статистику последствий марша 12 июня. Тогда были задержаны более 530 человек, на данный момент в суды поступило 335 административных дел, прошло 85 судебных заседаний. Решение судьи Винедиктовой о прекращении дела — первое на данный момент.

Как прошел марш 12 июня — читайте в публикации “Ъ”.

Александр Черных