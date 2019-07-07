Десять лет назад в России была запрещена работа всех казино и залов игровых автоматов вне специально выделенных зон. С тех пор игорный бизнес переместился в интернет, активно стали развиваться букмекерские конторы и операторы лотерей. “Ъ” спросил у политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, не хватает ли им казино.

Павел Буре, хоккеист, чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр:

— В принципе, я был бы не против того, чтобы их вернули, но не как место, где сплошные игровые автоматы, а как клубы. Раньше были же хорошие клубы, где выступали оркестры, где люди собирались, проводили вечера, устраивали какие-то мероприятия. Мне, например, это нравилось, ведь я не то чтобы там суперигрок какой-то. Я против того, чтобы игровые автоматы были везде и чтобы люди последние деньги тратили, но не против самого казино как клуба.

Валерия, певица:

— Не хватает разве что как площадки, на которой можно показать свое творчество, получить признание публики. В 90-е годы московское казино «Метелица» в этом смысле стало едва ли не самой успешной сценой для меня. Играми я так и не увлеклась — не тянуло, да и не хотелось рисковать будущим своих детей, и не только в силу возможного проигрыша большой суммы, но и потому, что не стоило подавать дурной пример в их воспитании. Кстати, эффекта казино и в то время, да и сейчас нам вполне хватает в обычной жизни, все время нужно следить, как бы у тебя что-то не утекло…

Лев Новоженов, телеведущий, режиссер, писатель:

— Я человек азартный, и конечно, казино мне в России не хватает. Придумали перевести их в четыре зоны, а там, по-моему, сейчас пустота, совсем мертворожденный проект. Слава богу, что рядом Белоруссия, где эти заведения на каждом шагу, по крайней мере в Минске. Я уже не говорю об Америке и других государствах. Я большой любитель покера, очень люблю эту игру и порой достигаю определенных успехов. Самый большой мой выигрыш — $20 тыс. Бывали дни, когда проигрывал, но это всегда так, везти постоянно не может, важно только вовремя остановиться, что не у всех получается. Тогда возможны трагедии, поломанные судьбы...

Валерий Сюткин, певец и музыкант:

— Я ушел как игрок в 98-м году. Посещая Лас-Вегас, сыграл последний раз и больше никогда не участвовал. Решил все оставить в прошлом, потому что пусть казино вещь и захватывающая, но, мягко говоря, неполезная. Но при этом потом я работал и в сочинских казино, и в зоне, которая находится в Ростовской области, куда сначала лететь нужно было, а потом и ехать. Так что я уже с 98-го года не имею прямого отношения, то есть не игрок вовсе, но если приглашают выступать, то с удовольствием. В казино главное — играть негромко, иначе будет отвлекать играющих. Вот и весь секрет успеха.

Сергей Белоголовцев, актер, телеведущий:

— Мне не хватает казино в Москве, я очень любил там бывать. Когда их еще не позакрывали и не запретили, то заходил в известное казино недалеко от метро «Белорусская». Там всегда можно было вкусно поесть и получить бесплатную выпивку, потому что в казино всегда приветливо встречают игроков. Любил там поиграть, но всегда по-мелкому на рулеточке, делая ставки не больше 3–5 тыс. старыми деньгами. У меня было правило, если выиграл, то дальше я уже не играл, а если проигрывал, то мог сделать еще ставку, а потом заказывал себе немного икры и немного ирландского или шотландского ячменного сока и дальше сидел, наслаждаясь атмосферой азарта и хорошего, почти спортивного напряжения.

Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР:

— Я рад, что уже целых десять лет никаких казино в России нет. Я бы и те четыре игровые зоны, что пока сохранили, закрыл. Не надо теребить душу людям и выгребать последние деньги из их карманов. За казино часто стоит криминал, потому что игра на деньги всегда мошенничество и наркотик, который вытягивает из людей деньги. На каждую победу — десять поражений, и в конечном счете в плюсе всегда только крупье. Я был в США и специально поехал посмотреть Лас-Вегас. Это отвратительное зрелище: люди часами сидят у «одноруких бандитов» и просаживают последние деньги. В основном это одинокие бабушки, которым скучно жить, они туда приезжают, чтобы проиграть накопления. Их не интересуют еда, путешествия, спорт им уже недоступен, вот казино их последнее развлечение.

Борис Белоцерковский, владелец вендингового оператора Uvenco, президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли:

— Я был в бизнесе казино, и этого бизнеса мне, конечно, не хватает. Но я никогда не был игроком, и в этом смысле их отсутствие меня не беспокоит. Я занимался выпуском оборудования, а в какой-то момент мы стали производить игровые аппараты. У нас было крупнейшее производство в России, мы работали со всеми казино, со всеми компаниями. Этот бизнес повлиял на мою жизнь, за десять лет было невероятное количество интересных людей. Специальные игорные зоны — это был политический шаг, государство не справилось с регулированием отрасли, просто ее уничтожило. С момента инициативы прошло десять лет, появились какие-то чахлые казино в Сочи, а все остальное не имеет права на существование. Сейчас это абсолютно неактуальный бизнес в России. Оборот бизнеса к моменту закрытия был порядка $10 млрд, из которых $1 млрд государство получало в виде налогов. Сегодня все ушло в подпольную версию или еще куда-то.

Сергей Лисовский, первый зампред комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

— Я был одним из инициаторов полного их запрета, потому что всегда был противником казино. Для меня подобные заведения в определенной степени личная трагедия, потому что один мой товарищ после проигрыша в казино покончил жизнь самоубийством, а второй, он был еще и моим партнером по рекламному бизнесу, все там проиграл и полностью разорился. Массовое распространение в России различных казино, от простых до самых элитных, в какой-то момент стало большой проблемой, поэтому решение их закрыть и создать отдельные зоны считаю абсолютно правильным.

Группа «Прямая речь»