Представители 12 стран приняли участие в большом техническом туре на Нововоронежскую АЭС

3 июля 2019 года на Нововоронежской АЭС прошёл техтур представителей «Технической академии Росатома»*. Основная цель визита – расширение международного сотрудничества в сфере ядерного образования.

В мероприятии приняли участие 23 специалиста из 12 стран. Среди них как уже знакомые с атомной энергетикой страны (Финляндия, Италия, Швеция, Румыния, Индия, Словакия), так и представители стран-новичков (Турция, Узбекистан, Египет, Нигерия, Боливия, Индонезия).

Для ознакомления с передовыми технологиями Нововоронежской АЭС на станцию приехали преподаватели и студенты технических вузов, ученые, представители власти и специалисты в области атомной энергетики.

«Мы очень много слышали о Нововоронежской АЭС. Поэтому побывать здесь, увидеть своими глазами результат грандиозного строительства и получить исчерпывающие ответы на все вопросы – уникальная возможность, которую нельзя было упускать. Инновационные энергоблоки Нововоронежской АЭС являются для нас референтными. Мы верим, что в ближайшие 8-9 лет такая же станция появится и в Республике Узбекистан», – сказал директор управления по сооружению АЭС Агентства по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Республики Узбекистан Отабек Аманов.

В ходе визита делегация посетила смотровую площадку инновационных энергоблоков поколения «3+», машинный зал и БПУ энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200, осмотрела брызгальные бассейны и градирни. Кроме того они ознакомились с процессом обучения персонала атомных электростанций в новом учебно-тренировочном пункте НВ АЭС.

Подобные туры на Нововоронежскую АЭС являются регулярными и способствуют популяризации атомной энергетики в мире.