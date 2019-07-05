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Самые расквартированные

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Главы регионов Площадь наибольшей квартиры (кв. м)
Дюмин Алексей (Тульская область) 344
Бочаров Андрей (Волгоградская область) 292,3
Илюхин Владимир (Камчатский край) 266,8
Решетников Максим (Пермский край) 258,4
Азаров Дмитрий (Самарская область) 234,3
Томенко Виктор (Алтайский край) 233,9
Жвачкин Сергей (Томская область) 233,4
Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 226,2
Руденя Игорь (Тверская область) 212,1
Морозов Сергей (Астраханская область) 193,8
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