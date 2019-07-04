В Краснодаре полностью ликвидирован пожар на складе по улице Кореновской

В 16:22 был ликвидирован пожар на складе по улице Кореновской возле ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по краю. Пожарные боролись с огнем больше 12 часов.

Как писал “Ъ-Кубань”, площадь пожара, начавшегося около 4 часов утра, составила более 1 тыс. кв. м. Ликвидация открытого горения произошла в 09:07. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Над тушением работали более 70 человек.

Еще один крупный пожар в Краснодаре сегодня произошел в жилой пятиэтажке по улице Мира, 90. Сообщение о нем поступило в 12:39. Возгорание началось на кровле дома, первоначально его площадь составляла около 100 кв. м. По состоянию на 15:00 площадь пожара составила уже 1600 кв. м. Из дома было эвакуировано около 70 человек. В тушении задействовано 147 человек и 47 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, в 16:59 произошла ликвидация открытого горения.

Василий Хитрых