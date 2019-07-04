В районе «Красной Площади» в Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 4 июля, рано утром произошел крупный пожар на складе, находящемся в районе улиц Кореновской и Дзержинского (район ТРЦ «Красная Площадь). Как сообщили в ГУ МЧС по краю, сообщение о возгорании на складском помещении поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 04:00.

Пожарные расчеты были направлены к месту ЧП в 04:01, прибыли в 04:11. На месте было установлено, что существует угроза распространения пожара. По состоянию на 04:28 был объявлен ранг пожара № 2, площадь возгорания составила 800 кв. м. В 6:54 была объявлена локализация возгорания на площади 1200 кв. м. Предварительно погибших и пострадавших нет.

«На тушение подано семь пожарных стволов “Дельто”. Три лафетных и один СВД. К месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению пожара привлекается 73 человека и 22 единица техники», - сообщили в ГУ МЧС по краю.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов, горящее здание имеет сложную планировку из совмещенных складских помещений. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа.

На момент публикации новости, пожар полностью не потушен.

Василий Хитрых