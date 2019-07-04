«Связьинвестнефтехим» предоставит здание Спурт банка под «Школу 21»

Правительственное АО «Связьинвестнефтехим» предоставит приобретенное за 270,3 млн руб. здание разорившегося Спурт банка на улице Спартаковской в центре Казани под образовательный проект по программированию «Школа 21». Как сообщает пресс-служба компании, это совместный проект правительства Татарстана и Сбербанка.

«Татарстан предоставит помещения, а Сбербанк обустроит их и организует образовательный процесс в области современных IT-технологий, направленный на привлечение наиболее одаренных учащихся не только из республики, но и из других регионов России»,— цитирует «Бизнес Online» сообщение «Связьинвестнефтехима». Школу планируется открыть до конца года. Подобное учреждение действует в Москве.

Как писал “Ъ-Казань”, «Связьинвестнефтехим» приобрело здание площадью 3,2 тыс. кв. м. вместе с прилегающими земельными участками площадью 0,54 га на торгах в рамках банкротства Спурт банка.

“Ъ-Казань”