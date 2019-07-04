«Связьинвестнефтехим» приобрело здание разорившегося Спурт банка в центре Казани

АО «Связьинвестнефтехим» (принадлежит правительству Татарстана) приобрело на торгах здание разорившегося Спурт банка в центре Казани на улице Спартаковской. Как следует из реестра сведений о банкротствах, стоимость сделки составила 270,3 млн руб., при начальной цене лота 270,28 млн руб.

Площадь здания составляет 3,2 тыс. кв. м. Вместе с ним были куплены два прилегающих земельных участка по 0,27 га каждый.

Всего в торгах участвовало четыре компании, однако три заявки были по итогу отозваны.

“Ъ-Казань”