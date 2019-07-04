Павел Мамаев и Александр Кокорин этапированы в белгородскую колонию

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий отправлены отбывать наказание из Бутырского СИЗО в колонию на Белгородчине. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова. Адвокат Мамаева Павел Бушманов пояснил, что футболисты этапированы в Белгородскую область. Отбывать наказание они будут в ИК-4 в Алексеевке — в 80 км от Валуек, где родился Александр Кокорин. Примечательно, что на территории этого учреждения есть футбольное поле.

Напомним, 8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром у гостиницы «Пекин» часть осужденных напала на водителя Mercedes Виталия Соловчука и повредила дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже они избили в кафе на Большой Никитской улице директора департамента Минпромторга Дениса Пака, а гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а полузащитника Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

О приговоре футболистам — в материале “Ъ”.