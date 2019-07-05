Можно не пить — и пострадать Каково приходится тем, кто постоянно находится рядом с пьяницей

Американские исследователи изучили — по нескольким показателям — пагубное воздействие алкоголя на окружающих непьющих (alcohol’s harm to others, AHTO) и оценили социально-демографические риски, связанные с AHTO.

Респондентами выступили 8750 взрослых мужчин и женщин из США, они участвовали в двух параллельных национальных опросах, один на английском языке, другой — на испанском. Со всеми ними в два этапа проводили автоматизированные телефонные интервью.

Выяснилось, что каждый пятый из респондентов на протяжении 12 месяцев исследования хотя бы раз подвергались воздействию одного из десяти факторов AHTO. Распределение этих факторов сильно зависело от пола, уровня образования и возраста респондента. К примеру, женщины чаще сообщали о неприятностях, вызванных потреблением алкоголя супругом (партнером или членом семьи), а мужчины чаще сообщали, что неприятности им доставили незнакомые. Женщины также указывали, что пьяница наносит существенный вред отношениям в семье и ее финансовому состоянию. Быть младшим — значит сильнее рисковать подвергнуться риску любого из вариантов AHTO, кроме физической агрессии. Свои риски были у чернокожих, отдельные — у других этнических групп; собственные неприятности ожидали разведенных, а также овдовевших людей.

Употребление алкоголя самим пострадавшим и употребление алкоголя в домохозяйстве кем-то еще увеличивало риск всех типов AHTO. Более всего стать жертвой физического насилия рискуют женщины—горькие пьяницы.

Таким образом, показали ученые, пассивное воздействие алкоголя выглядит весьма значительным и зависит от социально-демографических данных, злоупотребления алкоголем, присутствия алкоголика в домашнем хозяйстве. Необходимы, считают исследователи, решительные целенаправленные действия организаций общественного здравоохранения, они должны учитывать все факторы риска для снижения вредного воздействия алкоголя.

Употребление алкоголя входит в число наиболее распространенных и серьезных рисков для здоровья человека. Чрезмерное употребление алкоголя пагубно сказывается не только на самих пьющих, но и на их партнерах и семьях: люди лишаются душевного спокойствия, им приходится тратить деньги. Учитывая воздействие на физическое и психическое здоровье других людей и на качество жизни других людей, общественные затраты на алкоголь, по оценкам исследователей, вдвое превышают расходы самих пьющих. AHTO стал серьезной проблемой общественного здравоохранения.

И жертвы, и пьющие люди зачастую молоды и одиноки. Женщины чаще сообщают об угрозе их браку и финансовому состоянию со стороны алкоголя; мужчины больше рискуют потерять здоровье или жизнь из-за нападения постороннего пьяного человека, а также из-за того, что пьяный сел за руль.

Если жертва — сам пьяница, его риск AHTO заметно увеличивается, и дело не только в агрессивном поведении других пьяниц, но и в том, что социальная среда злоупотребляющих алкоголем постепенно становится ограничена точно такими же злоупотребляющими.

Кирилл Кривов