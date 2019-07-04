Ford показал трековый вариант спорткара GT

Ford GT Mk II. Фото: Ford

Ford GT Mk II. Фото: Ford

Ford GT Mk II. Фото: Ford

Автомобиль построен специалистами американского автопроизводителя, его подразделения Ford Performance и канадской фирмы Multimatic, которая и выпускает модель. Машина создана с учетом наработок, полученных за время участия гоночного Ford GT в чемпионатах FIA World Endurance Championship и IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Модификация GT Mk II позиционируется как трековый автомобиль, созданный без всяких ограничений со стороны технических регламентов официальных гоночных серий. Мощность 3,5-литрового турбированного V6 была увеличена до 700 л.с. (на 200 л.с. больше, чем у гоночного Ford GT) — двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, перенастроенной под новый силовой агрегат.

Для более мощного двигателя была модернизирована система охлаждения, которая дополнена функцией распыления воды на интеркулер турбины. Установленный на крыше воздухозаборник улучшил охлаждения мотора и коробки передач.

Спорткар отличается новым агрессивным аэродинамическим обвесом, в который входят двойное заднее антикрыло, новый передний сплиттер и задний диффузор, пороги и аэродинамические элементы на крыльях. Детали позволили увеличить прижимную силу более чем на 400% по сравнению с гоночной версией.

Технические доработки также включают в себя новую регулируемую подвеску с амортизаторами DSSV, карбон-керамические тормоза Brembo, 19-дюймовые колесные диски и покрышки Michelin Pilot Sport GT. Масса купе была снижена более чем на 90 кг за счет отказа от системы подъема кузова для преодоления неровностей, функции выбора режимов работы силовой установки, другого оборудования и части внутренней отделки.

В салоне появились гоночные сиденья Sparco с шеститочечными ремнями безопасности, а также система телеметрии MoTeC со встроенной камерой заднего обзора и другое оснащение для эксплуатации машины на треке.

Тираж Ford GT Mk II составит 45 экземпляров по цене $1,2 млн за каждый.