Александра Кокорина этапировали в колонию в Белгородскую область

Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин, осужденный по ст. 213 УК РФ, ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью) и приговоренный к 1,6 года лишения свободы, вместе с другими фигурантами дела, включая игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева, этапирован из столичного СИЗО №2 в одну из колоний Белгородской области. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова сообщает РИА Новости.

Ранее “Ъ-СПб” писал, Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, если они не будут возражать сами. Об этом заявлял замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Напомним, что осенью 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым, а также Александром Протасовицким и Кириллом Мамаевым устроили драку в кафе в центре Москвы и избили водителя «Первого канала».

Подробнее об уголовном деле футболистов — в материале «Ъ» «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».