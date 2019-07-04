В Нижегородской области учителя получают чуть меньше средней зарплаты по региону

Средняя зарплата учителя в Нижегородской области в январе-мае составила 32,7 тыс. руб., сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном министерстве образования. Это на 1,1 тыс. руб. меньше, чем уровень среднемесячной зарплаты в регионе за январь-апрель, который составил 33,6 тыс. руб., по данным Нижегородстата.

Средняя ставка заработной платы учителей в Нижегородской области без учета нагрузки составляет 23,39 тыс. руб. Зарплата складывается из должностного оклада, компенсационных выплат, выплат за дополнительные обязанности и стимулирующих выплат.

По данным мониторинга департамента образования Владимирской области, в январе 2019 года средняя зарплата педагогических работников составила 31,8 тыс. руб. В Омской области по данным Росстата, учителя получали в среднем 29,7 тыс. руб. в первом квартале года. В Хабаровском крае, по данным правительства, средняя зарплата педработников за январь—апрель 2019 года составила 43,5 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, Госдума РФ предложили поднять базовый оклад учителей до минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 11,3 тыс. руб

Анастасия Еремина