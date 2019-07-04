Померились силой

Утро соревнований выдалось теплым, туманным и безветренным, но ближе к началу соревнований поднявшийся крепкий южный ветер нагнал дождевые тучи.

Погодные условия не смогли ослабить боевой дух и азарт участников соревнований, и несмотря на начинающуюся морось, ровно в полдень 16 команд на полных парусах вышли в акваторию Камы, чтобы помериться силой и ловкостью управления белоснежными красавицами.

Мгновенное решение нестандартных задач, от которых зависит успех всей команды, хладнокровие и воля, железная выдержка и безусловная поддержка всего коллектива – именно эти умения и навыки, как нигде больше, выявляются в командном спорте. Именно поэтому двенадцатый год подряд регата собирает лучших представителей бизнеса и власти, для того чтобы на примере парусного спорта снова и снова доказать всем, что умелое и эффективное управление – это заслуга командная.

Для болельщиков, оставшихся на берегу, организаторы подготовили большую развлекательную программу. Скучать не приходилось никому. Работали детские интерактивные площадки: лучный тир и творческие мастер-классы от образовательного центра «Да.Винчи», фотозона, катание на электросамокатах и веселые аниматоры от медицинского центра «Современная терапия».

Взрослые могли испытать на себе настоящий тайский массаж от спа-салона «Семь звезд», сыграть товарищеский матч с женским футбольным клубом «Звезда-2005», принять участие в танцевальных спортивных мастер-классах от академии танца «2Dance»и спортивного комплекса «СпортХолл». Кроме того, все желающие мужчины могли бесплатно подстричься в мобильной версии известной мужской парикмахерской «Chop-Chop».

Партнером мероприятия также выступил благотворительный фонд «Берегиня».

Отдельным украшением дневной шоу-программы стали интерактивная площадка в морской тематике от партнеров регаты – Банка «Открытие» и тест-драйв автомобилей от дилерского центра «JAGUAR LAND ROVER ЦЕНТР ПЕРМЬ».

По окончании соревнований всех участников ждала горячая каша из настоящей полевой кухни и большая интеллектуальная игра «Речная ботва» на приз от ювелирного салона «Ringo», а также ночное after-party вместе с барменами Rob Roy и DJ Basco. Организаторы благодарят за идею игры «Речная ботва» - консалтинговую компанию «КАМА-центр» и лично Михаила Воронкова.

Газета «Коммерсантъ-Прикамье» вручила подарочные сертификаты на размещение публикации в издании победителю одной из категорий – АО «Редуктор-ПМ», а также самой активной и сплоченной команде – ООО «Научно-производственная Камская Химическая Компания».

Отдельно организаторы благодарят за участие Научно-производственную Камскую Химическую Компанию, проект «Бизнес Ментор» и лично Татьяну Терентьеву, а также компанию «Dimex» и лично Юлию Филонову.

Победителями соревнований в этом году стала команда Парка имени Горького.