В КНДР освободили австралийского студента

Власти КНДР освободили австралийского студента Алека Сиглея, об исчезновении которого в конце июня заявила его семья. Эту новость рассказал в четверг на заседании парламента премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Двадцатидевятилетний студент Алек Сиглей получал степень магистра по корейской литературе в Университете Ким Ир Сена (Пхеньян). Это было осознанное желание австралийца, со школьных лет интересовавшегося Восточной Азией, об этом он писал в своем блоге. Там же он рассказывал о быте северокорейских студентов, делился рецензиями на местные рестораны. «Он всегда старается разрушить мифы и стереотипы о Северной Корее, создаваемые, как правило, западными СМИ»,— рассказала жена Алека Сиглея японка Юка Моринага. Именно затишье в Twitter и Instagram австралийца насторожило родных. После неудачных попыток связаться с ним они обратились к властям.

Инциденты с пропажей и задержанием западных туристов и студентов в Северной Корее подчас оканчиваются трагично. Некоторых судят за шпионаж, в результате чего они проводят годы в тюрьме. Самый громкий случай произошел с американским студентом Отто Уормбиром, которого в КНДР приговорили к 15 годам принудительного труда за попытку кражи агитационного плаката из отеля. В 2017 году, после 17 месяцев тюремного заключения, его в состоянии комы вернули в США, где он и скончался.

Проблема Алека Сиглея осложнялась тем фактом, что у Австралии не установлены дипломатические отношения с Северной Кореей. От имени Канберры с делом разбирались шведские власти. В четверг премьер Австралии Скотт Моррисон рассказал: Алек Сиглей в безопасности и направляется домой. «Окончание этой истории демонстрирует ценность закулисной работы чиновников в разрешении таких сложных и деликатных консульских вопросов и важность межправительственных связей»,— подчеркнул он.

Алек Сиглей уже прибыл в аэропорт Пекина. Он отказался делиться деталями своего задержания, и причины последнего до сих пор не ясны. Австралиец лишь рассказал, что чувствует себя хорошо, и показал журналистам знак мира.

Профессор Университета Ла Троба (Мельбурн) Юан Грэм в разговоре с Reuters нашел неслучайным, что студента освободили спустя несколько дней после символического визита Дональда Трампа в Северную Корею — первого посещения страны американским президентом в истории. «Северная Корея не взяла бы австралийского гражданина под стражу, не учитывая геополитический контекст»,— считает эксперт.

Как Отто Уормбир стал заложником Северной Кореи — в публикации “Ъ”.

Александра Фокина