Прокуратура заставила Институт океанологии погасить задолженность по зарплате перед работниками

Прокуратура Василеостровского района проверила соблюдение требований трудового законодательства в отношении Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова. По итогам проверки, было выявлено, что у руководства организации имеется задолженность по заработной плате перед сотрудниками на общую сумму более 1 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Директору СПбФ ИО РАН было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме этого, в отношении руководителя института возбуждено дело об административном правонарушении. В результате принятия мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что руководитель одной из строительных компаний Петербурга был оштрафован на 150 тыс. руб. за невыплату сотрудникам 34 млн руб.