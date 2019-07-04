В Краснодаре пройдет митинг против повышения цен на проезд

13 июля в Краснодаре запланирован общегородской протестный митинг. «Администрация города волюнтаристским решением подняла плату за проезд в общественном транспорте, одновременно отменив льготы по транспортным картам, что привело к поднятию цен на проезд до 16%. Одновременно с этим, на лето, чиновники лишили льгот на проезд школьников и студентов. Кроме того, вопреки мнению граждан власти пытаются ликвидировать троллейбусные линии в центре города, что создает неудобство для многих жителей города. Поэтому мы – гражданские активисты, собираем общегородской протестный митинг», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Краснодарского отделения КПРФ Александр Сафронов. Он также сообщил, что митинг согласован.

Среди требований, которые будут озвучены на митинге: отмена повышения платы за проезд в общественном транспорте, возврат льгот на проезд школьникам и студентам, в том числе на время каникул и так далее.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, краснодарское региональное отделение партии «Социальной Защиты» также намерено 13 июля провести митинг против повышения цен за проезд в общественном транспорте и отмены скидки при оплате проезда транспортной картой.

Елена Рыжкова