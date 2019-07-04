ФАС раскрыла картель при поставках витаминов

Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картельный сговор при поставках витаминно-минеральных комплексов для бюджетных учреждений здравоохранения. В сообщении ведомства указано, что скоординированные действия ООО «Профивит» и ООО «Медикофарм» «привели к поддержанию цен на одиннадцати аукционах».

ФАС установила, что на всех рассмотренных аукционах между компаниями наблюдалась слабая конкурентная борьба. Это позволило «одной из фирм заключать контракт с минимальным снижением НМЦК — не более 2%. В ряде аукционов соперничество отсутствовало полностью и снижение цены составило всего 1 шаг — 0,5%». Кроме того, ФАС установила, что подача заявок от обеих компаний осуществлялась с использованием единой технической инфраструктуры, заявки же от других участников подавались с разных IP-адресов.

«В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали, минимальное снижение объяснили низкими НМЦК, а подачу заявок с одного IP-адреса — совпадением. ООО "Профивит" и ООО "Медикофарм" также отрицали какие-либо взаимоотношения между фирмами. Между тем, по данным УФАС, трансакции между счетами ответчиков все же производились»,— сообщили в ведомстве.

О том, как ФАС раскрыла картель поставщиков препаратов для лечения рака, читайте в публикации “Ъ”.